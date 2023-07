La secreta afición de Carmen Maura: "Es muy difícil encontrar amigos a los que les guste jugar"

Carmen Maura se divirtió en 'El Hormiguero 3.0' y aclaró con Pablo Motos sobre su película 'Rainbow', que pudimos disfrutar de ella en los cines el pasado mes de septiembre. No obstante, el presentador también la puso en algún aprieto al preguntarle por una de sus aficiones ocultas: "¿Es verdad que tienes noventa muñecas Barbie?".

La actriz reconoció que tiene "muchas", aunque: "Ahora hace mucho que no juego, porque no tengo tiempo", afirmó, provocando las risas del público del plató. Por eso, ella insistió: "Me encanta jugar con ellas"

El problema es otro, como contó al presentador: "Me encanta jugar con alguien y es muy difícil encontrar amigos que les guste jugar a esas muñecas".

Carmen Maura explicó que le gusta vestirlas, desnudarlas, peinarlas... "Puedes hacer un concurso a ver quién viste mejor, porque tengo muchos vestuarios", añadió. Además, comentó delante de todos que tiene algunas "muy favoritas, como Rita Hayworth o Marilyn Monroe".

"Me gusta tanto reír"

Gran parte de la entrevista giró en torno a su carrera. La actriz aseguró que sigue "trabajando mucho": "Un poco demasiado para mi edad", matizó. Sin embargo, ve lejos la jubilación: "No lo puedo dejar, si lo dejara me iría al campo, me sentaría o estaría con los animales". "Me gusta tanto hacer reír", aseguró hasta el punto de reconocerlo como "vicio".

"Para dedicarse a esto es mejor tener condiciones", aseguró Carmen Maura, añadiendo que: "Si no te sale bien, lo pasas fatal". Sin embargo, añadió que se trata de un trabajo "muy sencillo, es jugar": "Cuando ya tienes fama de que lo vas a hacer bien, es más fácil porque lo dan por hecho y te dejan tranquila". Además, desveló su truco en los rodajes: obedece sobre todo en los primeros días las órdenes del director "para que se confíen".

confiesa que ve fantasma de perros

La actriz también reconoció que su relación especial con los animales y, lo que inquietó, al explicar que cree en los fantasmas de los perros. Comentó que tuvo una perrita, que ya murió: "Y a veces la he visto por ahí". "Ya menos, pero sobre todo al principio notaba su presencia", confesó. Además, se puso transcendental para comentar que cree en el más allá.

