Rubén Cortada y el mal trago que pasó con un grupo de fans: "Tuve que huir de un restaurante"

Rubén Cortada ha contado en 'El Hormiguero' lo mal que llevó la fama cuando tuvo un papel protagonista en 'El Príncipe': "Me superó un poco la sensación de estar observado todo el tiempo", ha señalado. "Era desagradable tener que estar todo el tiempo pendiente de los fotógrafos, mirando para atrás...", ha explicando.

"La fama me superó, no me gustaba sentirme observado"