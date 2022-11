Rozalén se emociona al cantar 'Te quiero porque te quiero' en directo en 'El Hormiguero'

Rozalén ha sido la encargada de cerrar la semana en 'El Hormiguero'. La cantante ha visitado el programa para presentar “Matriz”, su nuevo trabajo que estará disponible el viernes 11 de noviembre. La cantautora ha sido recibida por el público entre aplausos y gritos para demostrar el cariño hacía ella.

"Qué manera tan bonita de decir te quiero"

Durante la entrevista, Pablo Motos ha convencido a Rozalén para coger la guitarra que tenía tras él y cantar: "Con está canción te das cuenta de cómo nuestros abuelos se acortejaban, igual que ahora", ha dicho la artista antes de empezar a cantar 'Te quiero porque te quiero", la canción que abre su nuevo disco y que canta junto a Rodrigo Cuevas.

La cantante ha admitido que está fue la primera canción que aprendió a tocar con la bandurria y ha pedido que estemos muy atentos a la letra tan bonita que tiene la canción: "Qué manera tan bonita de decir te quiero", ha señalado. ¡Qué momentazo tan especial hemos vivido en 'El Hormiguero'!

"Escribir canciones es mi vía de escape"

Rozalén ha contado en 'El Hormiguero' que su primera guitarra se la regaló José Bono: "Mi padre trabajó con él muchos años entonces le regalaron a él una guitarra y me la dio a mi", ha contado en 'El Hormiguero'.

La cantautora ha confesado lo importante que es para ella la guitarra: "A mi la guitarra me salvó. En la adolescencia pasan muchas cosas y bueno a veces una se pierde", ha señalado. "Me acuerdo que me encerraba en mi cuarto con la guitarra y me aprendía muchas canciones de la gente que me gustaba", ha explicado Rozalén confesando que Shakira o Los Beatles fueron algunos de los repertorios que aprendió.

La propia artista ha reconocido que se tiraba horas y horas en su cuarto: "De algún modo así fue como empecé a componer. Escribir me sanaba muchísimo porque es mi vía de escape", ha terminado de contar la artista.

Su viaje por América Latina: "Me quedé muy loca"

Rozalén ha contado que acaba de llegar de América Latina, por lo que aún estaba con jet lag por las nubes. La cantante ha contado que tuvo algunos problemas con algunas palabras: "Un día me quedé muy loca porque me dijeron que me atara las agujetas, no sabía que era eso", ha comentado.

Según ha explicado la cantante la palabra agujetas en México significa cordones: "Ahora todo tiene sentido", ha dicho. Algo muy parecido le pasó con la palabra chaqueta, ¿Qué significa en México? La cantante lo ha explico con todo detalle como se muestra en el vídeo. ¡Momentazo!