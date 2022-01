Roberto Álamo habla de la parte más dura de ser actor: "Llegué a poner el Goya en venta porque no me llamaban para trabajar"

Inma Cuesta y Roberto Álamo, dos de los actores más reconocidos de nuestro país, han visitado el programa de 'El Hormiguero 3.0' para presentarnos 'El Páramo', su nueva película de Netflix.

Pablo Motos ha hablado sobre varias polémicas que han tenido los actores en los últimos meses pero también ha querido hablar con ellos del dinero, y es que, el actor Roberto Álamo ha reconocido en alguna ocasión que lo primero que hace cuando le ofrecen un papel es mirar la cuenta del banco: "Esto no es Hollywood, en España no haces una serie y vives de ello mucho tiempo. Cada vez que me ofrecen un papel miro la cuenta del banco y si me hace falta, aunque el proyecto sea flojo, la hago", ha confesado el actor.

Inma y Roberto se consideran afortunados pero es cierto que han pasado momentos difíciles: "Yo soy un poco hormiguita y me gusta guardar por si hay proyectos que no me encajan o que prefiero no hacer", ha explicado Inma.

Pero la confesión más impactante ha llegado cuando Roberto Álamo ha explicado que ha puesto su Goya en venta en una aplicación muy famosa de compra-venta de artículos: "Cuando me dieron el primer Goya me tiré 9 meses sin trabajar.... Menos mal que no lo vendí al final", señala.

