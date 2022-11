Ricardo Gómez confiesa que fue la segunda opción para protagonizar ‘La ruta’: “A veces no te escogen y está bien lidiar con eso”

Ha comenzado la semana en ‘El Hormiguero’ con la visita de dos jóvenes actores reconocidos del panorama nacional: Ricardo Gómez y Claudia Salas. Han acudido con propósito de presentar 'La Ruta', la serie de ATRESplayer PREMIUM que se estrena el próximo 13 de noviembre.

Los actores protagonistas han adelantado a los espectadores algunos detalles sobre el rodaje. ‘La Ruta’ es el viaje de un grupo de amigos de Sueca, desde su despedida en una masificada Ruta Destroy, en 1993, hasta el día que entraron en Barraca por primera vez, en 1981, cuando tanto ellos como “la fiesta” aún conservaban su inocencia.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha desvelado algo que muy poca gente sabe: Ricardo Gómez no fue la primera opción para protagonizar ‘La ruta’. El presentador ha preguntado al actor sobre esta cuestión y él ha respondido sin tapujos: “A veces no te escogen para las cosas, y está bien lidiar con eso”.

Además, el actor ha dado una importante lección sobre las claves del éxito y el fracaso en el mundo cinematográfico tan cambiante e impredecible.

La divertida "cualidad oculta" de Claudia Salas

Claudia Salas también ha tenido su momento de esplendor durante la entrevista. La actriz ha desatado las risas en ‘El Hormiguero’ cuando Pablo Motos le ha preguntado acerca de su “cualidad oculta” para hablar con la letra ‘P’: “Es un idioma de niños de cuando eres pequeño y no quieres que nadie te entienda”, ha explicado la actriz.

Con caras de incredulidad, Claudia ha demostrado en directo cómo funciona este idioma. Pablo Motos lo ha intentado, y no ha tardado en pillarle el truco.

Pero a Ricardo Gómez se le ha hecho bola y no sabía dónde meterse cuando ha escuchado a la actriz y al presentador mantener una conversación incomprensible para él: “Hemos estado cinco meses viviendo en Valencia y no has hecho esto nunca”, le dice alucinado Ricardo a su compañera. ¡Qué momento tan surrealista!

La anécdota de Ricardo Gómez rodando con un elefante

Pablo Motos le ha preguntado a Ricardo Gómez cómo fue la escena en que la se tuvo que subir a un elefante: "Este día de rodaje parecía mi cumpleaños", afirmaba. Claudia Salas añade que el joven estaba en un sueño.

Ricardo ha contado que los elefantes son muy altos y muy anchos: "Te dicen que te vas a subir a un elefantes y dices jo, que guay ¿no?", comenta a Pablo Motos. ¡Revive en este enlace la entrevista completa!