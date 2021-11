Revive la entrevista completa de Ed Sheeran en 'El hormiguero 3.0'

Ed Sheeran ha visitado por segunda vez el plató de 'El hormiguero 3.0' para presentar su último trabajo: 'Equals'. Un disco que refleja el momento actual por el que está pasando el cantante, que asegura que gracias a el nacimiento de su primera hija y a que ya ha pasado la barrera de 30 años, han cambiado muchas cosas en su vida.

Una de ellas es su cambio físico. Ed Sheeran ahora es una persona saludable, come bien y hace deporte: "Me llevaba a mi hija al gimnasio", ha confesado. También ha revelado que lleva seis años sin teléfono móvil y que gracias a ello interactúa mucho mejor con la gente: "Todo es más real, no estoy pendiente de nada".

Además ha cantado en el programa en directo. ¡No te pierdas la entrevista completa de uno de los artistas más reconocidos del momento!