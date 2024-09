Revilla, sobre la financiación singular para Cataluña: "Un tío de izquierdas, ¿cómo puede apoyar esto?"

Sin pelos en la lengua, así ha vuelto a expresarse Miguel Ángel Revilla en su nueva visita a El Hormiguero. El político, el invitado que más veces ha estado en el plató, ha analizado el inicio del curso político. Entre los primeros temas, ha valorado la ley de regeneración democrática de Pedro Sánchez.

Pablo Motos también le ha preguntado al expresidente de Cantabria por el compromiso del Gobierno con ERC para ofrecer una financiación singular para Cataluña. "Es un concierto económico de libro", ha asegurado, valorando cómo el diccionario español permite "camuflar el sentido" y "dulcificar la realidad".

El líder del PRC ha explicado que el pacto prevé que Cataluña recaude todos los impuestos menos uno: "Porque no les interesa: las pensiones, que las siga pagando Madrid". Por lo tanto, cree que el texto es exactamente igual que el concierto vasco y del sistema foral navarro. "Es una excepción", ha añadido, subrayando que es "lo único que admite la Constitución".

Revilla ha pronosticado que la ley no superará el trámite del Congreso. "Que no se las prometan tan felices", ha comentado, asegurando que sería "un escándalo" que superara la votación. Además, ha apuntado a "la parte que no está explicada en el panfleto: ¿cuánto van a pagar?".

En este sentido, ha reconocido que "el que tiene poder en Madrid a la hora de los Presupuestos pasa la gorra". Él mismo ha reconocido que lo hizo: "Cuando el PRC tenía un diputado, le sacó un jugo terrible".

El expresidente de Cantabria ha revelado hasta qué punto llegaría para oponerse si lo acordado con Cataluña si fuera aún el presidente de su región. "Probablemente me animase a ir a una manifestación", ha dicho, asegurando que haría "algo fuerte" pero sin llegar encadenarse.

"Los socialistas están desconcertados", ha opinado, señalando la contradicción que supone esa ley. "Un tío de izquierdas, ¿cómo puede apoyar esto?", ha apostillado.