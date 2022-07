La reflexión de C. Tangana sobre el éxito y el fracaso en el mundo de la música en ‘El Hormiguero 3.0’

C. Tangana visitó el plató de ‘El Hormiguero 3.0’ para hablarnos de ‘El madrileño’, su último trabajo. El artista habló sobre la repercusión que supuso su disco y cómo llevaba él la popularidad.

El artista argumentó que lleva bien la popularidad: “Yo creo que está controlado, han sido muchos años de carrera para que ahora me vuelva más loco de lo que estoy”, argumentó.

Para C. Tangana el éxito también tiene momentos malos, no todo han sido buenos momentos en su trayectoria como artista. "Lo he pasado mal en otros momentos", afirmó sobre la presión. Según el cantante, en la carrera de los artistas no todo es un “escalado hacia el lugar donde se encuentran”, si no que también tienen altibajos: “Dentro del éxito relativo que pudiese parecer que tenía, también he estado como que iba para abajo y esto no se remontaba”.

Después de estar dos años sin hacer música por la presión que a la que estaba sometido, supo reconducirla hasta llevarla mejor. Lo consiguió gracias a sus amigos de siempre y los considera una parte importante dentro de cómo llevar ese éxito. Afirma que le dan “las mismas collejas” que le daban antes y le aconsejan lo necesario.

Pero a su vez, el artista manifestó que quería disfrutar de la gran acogida que estaba teniendo gracias a su nuevo disco “El Madrileño”.

La fórmula que utiliza para componer sus canciones

C. Tangana aseguró que la fórmula que le había funcionado para componer sus canciones era un disparate. "Es una forma un poco desordenada, llego sin nada más que la intención", afirmó el cantante.

"Mi forma de trabajar no es normal"

Lo que prefiere y le había salido bien hasta ese instante era "la energía en el momento en el que se genera". Además, explicó que va al estudio "con la sensación de que hay que apagar un incendio".

Drexler y Calamaro colaboran en el disco

El disco trajo consigo colaboraciones con artistas de gran popularidad como Jorge Drexler y Andrés Calamaro. C. Tangana nos confesó las impresiones de trabajar con dos cantantes de su calibre.

Trabajar con Jorge Drexler fue “como subirte a una montaña rusa". Mientras, de Andrés Calamaro, le gustó que se mantuviese “loco”.

En la entrevista, el artista nos mostró su lado más íntimo y se mostró muy ilusionado con lo que está logrando gracias a la música.