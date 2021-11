La reflexión de Ed Sheeran sobre su vida sin el teléfono móvil: "Es una forma mejor de interactuar con la gente"

Ed Sheeran ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su último trabajo 'Equals'. El viernes estará en la gala de Los 40 Principales que se celebra en Mallorca y el artista no ha querido dejar de lado el programa de Pablo Motos.

El cantante ha hecho una confesión que nos ha dejado ha todos impresionado: Ed Sheeran no tiene móvil desde seis años. El cantante asegura que sí tiene una Tablet y un correo electrónico. Cuando va en el coche aprovecha para leer y contestar correos, pero una vez que se baja, guarda el dispositivo y no vuelve a cogerlo: "No tener móvil es una mejor forma de interactuar con la gente", confiesa.

Aunque ha reconocido que cuando su hija sea mayor tendrá que comprarse uno para estar disponible. El artista no deja de sorprenderse con lo conectada que está la gente todo el tiempo: "La conversación es mucho más real sin móvil", afirma.

