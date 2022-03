La reflexión de Nicky Jam sobre la fama y el éxito en 'El Hormiguero 3.0': “Yo hago el dinero, el dinero no me hace a mí”

‘El Hormiguero 3.0’ ha recibido la visita de Nicky Jam para hablar de su single ‘Ojos rojos’, adelanto del que será su próximo disco, que se publicará a finales de este 2022.

El veterano del reguetón ha hablado sobre la fama y el dinero y todo lo que eso puede acarrear si se te “sube a la cabeza” y no se tiene mente fría. Por ello, Pablo Motos le ha preguntado cuál es su secreto para que no se crea intocable: “Yo hago el dinero, el dinero no me hace a mí”, ha reflexionado el cantante.

