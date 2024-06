La reacción de Carlos Sainz a su adiós de Ferrari: "A nadie le gusta que le dejen"

El Hormiguero ha tenido el placer de contar con uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 del planeta. Carlos Sainz Jr. ha sido el protagonista de una noche plagada de momentazos y confesiones.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por una de las noticias más sonadas del mundo del motor: su adiós de Ferrari. La escudería le comunicó, al principio del campeonato, que no comunicaban con él para el próximo año por lo que, aun que "a nadie le guste que le dejen", tal y como ha dicho, se ha visto obligado a buscar alternativas.

"No me puedo quejar del trato que he recibido"