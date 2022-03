La reacción de Ben Stiller sobre el día que jugó con Rafa Nadal por sorpresa: "No fue bien"

Ben Stiller es un gran fan del tenis y de Rafa Nadal, y Pablo Motos le ha pedido que compartiera lo que ocurrió en el Open de Australia.

Durante el partido contra Juan Martín del Potro, el tenista manacorí se dirigió a la grada donde estaba sentado el actor y le sacó a la pista para jugar en dobles junto a él contra Potro y una niña de ocho años.

Después de alabar a Nadal, Stiller ha narrado la experiencia: "No fue bien, no salí muy bien parado y desde entonces he dado un montón de clases de tenis para prepararme para la próxima".