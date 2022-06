"No quiero parar mi vida profesional por mi vida personal": Ana Peleteiro cuenta sus planes de futuro en 'El Hormiguero 3.0'

Ana Peleteiro ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para hablar de una noticia que dio hace muy pocos días y que ha dado la vuelta al mundo ¡su embarazo! La medallista ha contado en el programa lo ilusionada que está con la llegada de su pequeño que, si todo va bien, verá la luz en diciembre.

La deportista ha contado cómo reaccionó su entrenador: "Él sabía que siempre he querido ser madre y después continuar con mi carrera", asegura. Peleteiro asegura que no quiere parar su vida personal por su vida profesional: "El día que le conté que estaba embarazada me dijo que si estaba feliz y que era era un buen momento", explica.

La medallista asegura que por ahora sigue entrenando: "Ahora tengo una entrenadora especializada en embarazos. Quiero volver lo antes posible a mi carrera deportiva", señala. ¿Cómo afecta su embarazo a los Juegos Olímpicos? La medallista cuenta todos los detalles.

¡Revive este momento en el vídeo de arriba!