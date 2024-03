¿Qué verdades esconden Chino Darín y Eduard Fernández?: "Soy muy negado con los nombres"

Noche muy especial en El Hormiguero con la visita de dos grandes actores: Eduard Fernández y Chino Darín. Ambos nos han presentado Mano de hierro, su nuevo proyecto que se estrena en Netflix en los próximos días.

Tras contarnos algunas anécdotas sobre el rodaje y lo mucho que les cuesta a los actores adelgazar o engordar para alguno de sus papeles, ambos se han enfrentado a la sección de Trancas y Barrancas.

Las hormigas han traído un juego que nos encanta... ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Chino y Eduard tienen que decir las verdades que esconden los actores.

Eduard Fernández ha reconocido que en alguna ocasión ha tenido que buscar el nombre de algún actor en Google en eventos porque no sabía quién era: "Soy muy negado con los nombres", ha reconocido.

Chino Darín ha reconocido que ha ido a rodar después de una noche de juerga aunque ha explicado la historia: "Estaba en la facultad de cine y a veces te llamaban para suplantar a alguien del equipo... eran rodajes intensos", ha dicho entre risas.

Eso sí, ha reconocido que en alguna ocasiones se ha "mosqueado" con algunos directores por pedirle algo que excedía los límites.

¡Descubre todas las respuestas de los dos actores en el vídeo de arriba!