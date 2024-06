"Yo no me puedo imaginar con otra persona": Camilo aclara si cree Eva Luna y él estaban predestinados

La semana de El Hormiguero continúa por todo lo alto con la visita de uno de los artistas más populares de los últimos tiempos. Camilo se ha sentado junto a Pablo Motos con la alegría que tanto lo caracteriza para presentarnos su nueva gira.

En una de las canciones que componen en último álbum de Camilo, el cantante dice: "yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada". Aprovechando la frase, Pablo Motos ha querido preguntarle al invitado si realmente cree en que hay personas que están destinadas.

Al principio, Camilo ha bromeado recordando una famosa frase que habla de las uñas de los pies, pero ha acabado confesando que él no el muy partidario de esta teoría. Sin embargo, Eva Luna, su mujer, sí que apoya esa teoría.

Eso sí, aunque no cree firmemente en el destino, Camilo ha asegurado que no se imagina compartiendo su vida con otra mujer que no sea la madre de sus hijos. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que nos ha contado al respecto!