Las palabras de Luis de la Fuente a Luis Enrique: "Le agradezco el trabajazo que ha hecho en la selección española"

Esta noche nos ha visitado en 'El Hormiguero' Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador del fútbol español que comienza su aventura tras la salida del Luis Enrique del equipo rojo.

A pesar de ser su primera vez en el programa, Luis se ha mostrado cercano y agradecedlo de estar en el programa. El seleccionador ha hablado de su relación con Luis Enrique y cómo se enteró que sería el nuevo entrenador de la roja: "Fue toda muy rápido, me llamaron para proponérmelo y no pude decir que no", ha confesado.

"Luis Enrique ha dejado una base muy buena que espero aprovechar"

Su relación con Luis Enrique es buena: "He tenido una buena relación con él, muy profesional, pero también hemos tenido momentos para contarnos cosas más íntimas", señala.

Luis de la Fuente ha aprovechado para agradecerle a Luis Enrique: "Le agradezco todo el trabajazo que ha hecho en la selección, ha dejado una base muy buena que espero aprovechar ", ha admitido en 'El Hormiguero'.

Además, el riojano ha reconocido que no le gusta hablar de la palabra fracaso, señalando que ganar un Mundial o una Eurocopa es difícil.

"En mi vida no ha supuesto un cambio"

Luis ha sido recibido por el gran aplauso del público y ha traído regalos que enseguida ha repartido en 'El Hormiguero'. Luis de la Fuente ha sorteado un par de camiseta de la roja y le ha entregado a Pablo Motos una muy especial con el dorsal número 23: "Es el año que comenzó nuestro andadura", ha confesado.

El nuevo seleccionador ha hablado de si la fama le ha cambiado y de si la gente ya le reconoce por la calle: "La verdad que vivo muy tranquilo, hago las mismas cosas que siempre y vivo como siempre", señala en el programa.