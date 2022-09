Pablo Motos se atreve con 'El Tucanazo', el tema que Becky G baila antes de sus conciertos: "Me encanta"

Esta noche en 'El Hormiguero 3.0' nos ha visitado la cantante y actriz estadounidense Becky G. La americana actuará en España próximamente dentro del Distrito Urbano Festival. Recientemente ha sacado una nueva canción junto al español Daviles de Novelda, llamada "Amantes", que ya se ha convertido en todo un éxito mundial.

Becky G entraba en el plató del programa recibida entre los aplausos del público y tras sentarse en la silla de 'El Hormiguero 3.0', Pablo Motos le ha dado la enhorabuena por su recientes nominaciones en los premios Grammy Latinos 2022: "Llegamos a Madrid ayer y hoy me enteré que estoy nominada cuatro veces a los premios", ha señalado con una sonrisa.

"Me he comido todo el jamón que me ponen en el backstage"