La opinión más sincera de Àngels Barceló: "Yo creo que las mujeres dirigimos equipos mejor"

Julia Otero, Àngels Barceló y Pepa Fernández visitaron 'El Hormiguero 3.0' para hablar de una de las profesiones más bonitas del mundo: la radio. Las tres periodistas desvelaron en el programa los secretos más fascinantes de ese mundo. ¿Alguna vez han dejado el micro abierto apropósito y se ha escuchado algo comprometido? Las tres han respondido que apropósito no, pero que más de una vez se ha escuchado algo que se tenía que escuchar.

Julia Otero, Àngels Barceló y Pepa Fernández son grandes profesionales por lo que también hablaron durante la entrevista de algunos políticos, de la competencia que hay en sus programas y de la eutanasia. Además, Pablo Motos no dudo en preguntarlas la diferencia entre una radio hecha por mujeres y una radio hecha por hombres. Para Pepa Fernández esa diferencia se encuentra dentro de la persona y no en el género.

Àngels Barceló cree que no se hace una radio distinta, pero sí que se pueden enfocar las cosas de manera diferente: "A la hora de valorar cosas, de dirigir equipos sí que hay diferencia", ha señalado. Pablo Motos ha querido saber más detalles del asunto y la periodista no ha dudado en dar su opinión a la hora de dirigir: "Yo creo que dirigimos equipos mejor las mujeres, no tengo ninguna duda", señaló.

Julia Otero ha explicado que las mujeres no trabajan sobre pirámides jerárquicas, si no que lo hacen en red: "Yo nunca he dado un grito en la radio", aseguró.

"Algún día habrá que cambiar esto de los horarios de la radio"

Las tres han sido directoras y conductoras de su programa en la radio y, han hablado del duro horario al que se enfrenta este medio de comunicación día a día. También han hablado sobre lo duro que es trabajar en el mundo de la radio, haciendo hincapié en los horarios que hacen: ¡No te pierdas la gran entrevista a las tres grandes profesionales de la radio!