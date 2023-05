La opinión de Frank Cuesta sobre la Ley animal y el mundo taurino: "El día que lo dejen de apoyar, desaparecerán"

Frank Cuesta ha visitado esta noche 'El Hormiguero' para hablar de su éxito en redes sociales y de su nuevo programa. Cuesta ha hablado de cómo se encuentra Yuyee tras su puesta en libertad y de Chispas, la nutria que no se separa de él ni un segundo y a la que ha intentado liberar hasta en cuatro ocasiones.

Frank Cuesta también ha opinado entre otras cosas sobre la Ley de Bienestar Animal y el mundo taurino: "No puedes hacer una ley 'mascotista' y llamarla animal", ha señalado en 'El Hormiguero'.

Para Frank Cuesta se ha hecho una ley animal que no contempla los toros, la caza ni los perros de caza: "Saben que no se pueden tocar", asegura. Cuesta tiene claro que el día que nadie vaya a ver los toros será cuando se terminen: "Nos quejamos de todo y de todo protestamos. No se puede decir nada en este país", asegura.

