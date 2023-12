Omar Montes desvela su mayor secreto: "No he probado el alcohol en la vida"

Omar Montes ha sido el encargado de prender la mecha en El Hormiguero. La fiesta ha estado asegurada con la llegada del cantante, que ha acudido al programa para hablar sobre sus próximos proyectos mientras lo pasa en grande.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por una de las manías más curiosas que tiene: no bebe alcohol. Según ha dicho, nunca lo ha probado: "Jurado, no he probado el alcohol en la vida", ha dicho.

Sin embargo, rápidamente ha añadido que últimamente sí le han entrado ganas de saber qué se siente al estar borracho: "Será que estoy haciéndome grande, pero aun así, no he sucumbido a la tentación", ha asegurado antes de contar cómo es salir de fiesta siendo el único que no bebe. ¡No te lo pierdas!