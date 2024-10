El novio de la joven en coma en Tailandia agradece a Ceciarmy en directo su ayuda para repatriarla: "De no ser por él, no sería posible"

El Hormiguero ha recibido a uno de los creadores de contenido más conocidos: Ceciarmy. El misterioso influencer ha visitado por primera vez el programa y lo ha hecho bajo su característico pasamontañas.

Durante la entrevista, ha dado todos los detalles acerca de sus comienzos en el mundo de las redes, difundiendo videos de humor y contenidos virales. Además, Pablo Motos le ha preguntado por su apoyo a causas sociales, centrándose en la ayuda que ha prestado a Ángela Agudo, la joven valenciana que está en coma inducido en la UCI de un hospital de Tailandia tras sufrir un accidente de moto.

El invitado ha contado el momento en el que recibió un mensaje de Luis Sánchez, el novio de la joven, que también fue víctima del accidente. Le contó lo que les había ocurrido, que ella estaba en coma y que necesitaba 250.000 para el avión medicalizado para poder repatriarla a España. "En principio el Gobierno se puso en contacto con nosotros pero ya no nos ayuda", le dijo también. Lo que hizo Ceciarmy de inmediato fue exponer el caso en sus redes sociales: "La gente se volcó y se recaudaron los 300.000 euros en seis horas".

"Todavía se encuentra en un estado crítico, está en coma, a día de hoy tampoco podemos decir que tenga una evolución positiva"

En ese momento, Pablo ha dado paso a Luis, que ha entrado en directo por conexión telefónica. El novio de Ángela ha dado la última hora sobre su propia salud y sobre la de la joven. "Todavía se encuentra en un estado crítico, está en coma, a día de hoy tampoco podemos decir que tenga una evolución positiva, ya que el pronóstico es cambiante día a día", ha explicado. No obstante, ha precisado que, si sigue estable dentro de esta gravedad, "el traslado sería factible en una semana".

"Hemos recibido una carta del Ministerio de Exteriores pero la realidad es que, a día de hoy, no tenemos una respuesta de si nos van a ayudar o no"

Luis ha contado con todo detalle cómo fue el accidente, fruto de la falta de iluminación y de la lluvia. "Mis ojos han visto cosas difíciles de asimilar", ha manifestado.

El joven ha explicado que no han hablado directamente con el Gobierno sobre la repatriación, aunque sí tienen "una continua comunicación" con la embajada de España en Tailandia. "El caso está en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que hemos recibido una carta por su parte que lo confirma", ha añadido. Sin embargo, ha precisado que "la realidad es que, a día de hoy, no tenemos una respuesta de si nos van a ayudar o no y lo que necesitamos es una respuesta urgente de Presidencia del Gobierno".

"Ceciarmy no es consciente de la labor desinteresada que hace y lo buena persona que es"

Antes de terminar la llamada, Luis ha contado cómo ha sido la ayuda de Ceciarmy y ha querido darle las gracias en persona. "No es consciente de la labor desinteresada que hace y lo buena persona que es, no es consciente de lo que puede ayudar a las personas y de que, de no ser por él, esto no hubiese sido posible", ha asegurado.