La noche, los intereses y la presión: Eva Santolaria y Carlos Cuevas hablan sobre los peligros de la fama siendo joven

Carlos Cuevas y Eva Santolaria han sido los encargados de poner el broche de oro a esta semana en 'El Hormiguero'. Los actores protagonizan una serie de lo más romántico y han acudido al programa para hablar, entre otras cosas, sobre su lado más amoroso.

Ambos intérpretes se hicieron conocidos a una temprana edad, lo que les supuso una gran cantidad de dificultades, que por suerte, fueron capaces de gestionar. Ella ha afirmado que la gente se le empezó a acercar por interés: "No soy tan guay", ha dicho antes de añadir: "Yo no había cambiado, era la misma chica y se me acercaban por la popularidad".

Carlos, por su parte, ha asegurado que él vivió un proceso de asimilación de la fama similar. "Siento que he sido un funambulista", ha declarado sobre la capacidad que tuvo de esquivar el lado más oscuro de la noche. Además, el actor ha prometido que, si alguna vez produce una serie o una película, se encargará de que entre el equipo haya psicólogos para el elenco más joven. ¡Así lo han contado!