Lola Índigo confiesa en 'El Hormiguero 3.0' el trastorno alimenticio que superó: "Dejé de comer"

Lola Índigo ha visitado ‘El Hormiguero 3.0’ para contarnos todos los detalles sobre el documental ‘La Niña’, que se estrena en Prime Video el 13 de mayo. En el documental, se muestra las distintas etapas por las que ha tenido que pasar Lola Índigo para llegar a donde está hoy.

Pablo Motos le ha preguntado por los problemas con la alimentación que sufrió hace años, en sus inicios en el baile. La cantante ha contado que en varios casting la rechazaron por su físico. Sintió que no iba a conseguir trabajo y el complejo se acentuó cuando fue a trabajar a China. "Es una parte de la que nunca he hablado", ha dicho sobre su trastorno.

Con el objetivo de estar delgada, optó por un camino peligroso: "Dejé de comer", ha confesado. Además, ha contado cómo, al darse cuenta de su enfermedad, pudo superarla: "Me mataba de hambre y estaba débil", ha recordado, lo que incluso le afectó a los bailes: "Me mareaba mucho". Y se preocupó cuando su cambio físico comenzó a ser evidente en las fotos. No obstante, el problema se mantuvo cuando se trasladó a Los Ángeles.

Lola Índigo ha lanzado un mensaje defendido el ser genuino y diferente. "Entendí que tenía que quererme un poquito más y cuidarme", ha asegurado. Además, ha advertido de que, aunque ahora su relación con la comida es sana, e incluso ha contado a Pablo Motos cuál es su manjar favorito, hay que "estar alerta toda la vida".

¡Revive esta confesión y su lección a los jóvenes en el vídeo!

Seguro que también te interesa...

Lola Índigo se enamora con las voces de 'El Hormiguero 3.0': ¿Cuántas acertará como coach?