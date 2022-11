Joaquín Sabina recuerda cómo fue el día en el que se cayó del escenario: "Estoy vivo, estoy vivo"

Joaquín Sabina, Leiva y Fernando León de Aranoa han visitado esta noche 'El Hormiguero' para hablar de uno de los documentales del año: 'Sintiéndolo mucho', el documental que repasa algunos aspectos de la trayectoria musical de Sabina a lo largo de 15 años, se estrena el próximo 17 de noviembre en cines.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha contado que el documental comienza con la caída de Joaquín Sabina en el escenario del Wizink Center y ha preguntado al cantautor como recuerda el ostión: "Me enteré al día siguiente y después de dos operaciones", ha señalado. "Cuando estaba en el suelo quería volver a subir al escenario, pero una enfermera que había allí me dijo que me había roto la clavícula y que era imposible", ha recordado.

"No me había enterado de nada"

Sabina no ha dudado en contar lo que sucedieron los días posteriores: "Cuando desperté al día siguiente me enteré de todo, incluso de que había tenido un hematoma en el cerebro", señala. "Estoy vivo, estoy vivo", ha dicho recordando lo que dijo cuando se despertó, aunque asegura que le pasaron cosas raras por la cabeza. "Estaba muy feliz de respirar porque luego me contaron que la caída fue gorda", señala.

Además, Joaquín ha bromeado diciéndole a Leiva que él es muy joven pero que ya le pasará lo de caerse de un escenario, algo que ha provocado las risas del público.

"Se ve el lado de Joaquín en el que se quita la capa de superhéroe que todos vemos"

Leiva ha contado cómo ha sido ver a Joaquín Sabina en un estudio trabajando en este documental: "Es algo muy íntimo verle en un estudio, hay días buenos y días malos, pero es en ese momento cuando se ve a Joaquín", ha señalado. "Es una canción que hemos escrito con mucho mimo; el día que nos pusimos a grabar él no se encontraba bien, estaba más afónico de lo normal y decidió que lo mejor era marcharse, algo muy de admirar", ha contado en 'El Hormiguero'.

Además, según cuenta el cantante ese momento se ve en el documental y Leiva recuerda la frase que dijo ese día que fueron con una ilusión tremenda a grabar: "Hay demasiadas personas con las que tengo que quedar bien aquí, me quiero ir a mi casa", ha señalado, recordando que también se ve el lado de Joaquín Sabina en el que se quita la capa de superhéroe: "Y vemos el lado normal de Joaquín, que también tiene días malos y días buenos", ha dicho en el programa. Sin duda, Leiva y Joaquín son grandes amigos.