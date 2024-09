Ilia Topuria, sobre su complicada infancia: "Los aprendizajes del pasado formaron a la persona que soy"

El invitado al que ha tenido el placer de entrevistar Pablo Motos en esta ocasión ha sido Ilia Topuria. El luchador de artes marciales mixtas ha vuelto a dejar claro su gran filosofía sobre el deporte en una entrevista de lo más apasionante.

En este momento, el presentador ha querido hablar con él sobre cómo vivió su complicada infancia. El peleador tuvo que salir de Georgia por la guerra que se desató con Rusia y terminó en España solo con su hermano.

"Donde mirabas, había muertos"

Pese a lo duro que fueron aquellos años, él afirma no arrepentirse de haber vivido todo aquello porque forma parte de la persona en la que se ha convertido actualmente. Aun así, pese a que, como es normal, jamás se acostumbró a asomarse por la ventana y ver tanques y muertos, le ha servido para no tener miedo en el octógono: "Hay un árbitro... ¿Qué me puede pasar?", ha dicho.

También ha hablado sobre su hijo que, pese a ser pequeño, parece tener claro que quiere ser luchador igual que su padre. Él, como es normal, cada vez que se lo comenta le responde: "Si es lo que quieres, yo te haré el mejor".