¿Le hubiese gustado ser futbolista? Rafa Nadal confiesa qué camino hubiese tomado de no haberse dedicado al tenis

El Hormiguero ha estrenado su décimo novena temporada por todo lo alto con la visita del mejor tenista español que ha dado nuestro país hasta la fecha. Rafa Nadal ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a una nueva etapa cargado de novedades.

Como no podía ser de otra manera, Trancas y Barrancas no han querido perderse este arranque de temporada y han sorprendido al tenista con su particular rueda de prensa ibérica. ¡Necesitan saber qué secretos oculta Rafa Nadal!

En mitad de la ronda de preguntas, Pablo Motos ha pedido que pongan un vídeo en el que se ve cómo Rafa Nadal jugaba al fútbol en el pasado... ¡y no se le daba nada mal! De hecho, el tenista ha confesado que no le hubiese importado dedicarse a ese otro deporte, aunque el tenis es su gran pasión.

¿Cuál es la mano que más utiliza en su día a día? ¿Qué piensa cuándo alguien le grita "vamos Rafa"? ¡Dale play al vídeo de arriba y descubre todo lo que le ha contado el deportista a las hormigas!