¿Qué esconde un gran artista? Trancas y Barrancas descubren los secretos de Ara Malikian

El último invitado que ha tenido el placer de recibir 'El Hormiguero' ha sido Ara Malikian. El reconocido violinista ha acudido por primera vez al programa para hablar sobre su próxima gira que le traerá a varias ciudades de España.

Por ello, Trancas y Barrancas han aprovechado la llegada de uno de los mejores artistas del mundo en su disciplina para someterle a unos de sus "súper test, súper comprometidos". En él, Ara se ha encontrado preguntas de todo tipo: desde consejos para aprender a tocar el violín sin molestar, hasta cómo son las fiestas después de los conciertos.

El invitado no ha tenido ningún problema en responder a las preguntas y no ha dejado indiferente a nadie. Además, ha contado una curiosa anécdota sobre su perro cada vez que ensaya. ¡Dale play al vídeo de arriba y no te lo pierdas!