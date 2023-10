El estremecedor recuerdo de Miguel Ángel Silvestre por culpa del bullying: "Tuve pesadillas durante muchísimos años"

El Hormiguero ha recibido a dos de los grandes actores en el panorama español e internacional: Miguel Ángel Silvestre, que se ha convertido en nuevo miembro del club Platino, y Macarena Gómez. Los dos han presentado su último proyecto, la nueva temporada de la serie 30 Monedas.

Pablo Motos ha conseguido que el actor se abra hasta el punto de confesar qué superpoder elegiría: "Me gustaría ser invisible y ser voyeur". Y también un sueño infantil al hilo de un acto heroico que tuvo: evitó un robo. Fue en una tienda de Madrid. Cuando estaba pidiendo para probarse algo, vio "algo raro": "Como que uno tiraba de un bolso y salía corriendo". Él reaccionó de la misma manera: salió corriendo detrás de él "un rato".

Miguel Ángel ha asegurado que fue "muy impulsivo". "La otra persona se agotó, tiró los bolsos y los pudieron recuperar", ha contado sobre el final feliz de esta experiencia.

Esta historia le ha dado pie al invitado a hacer una confesión: "Cuando era pequeño, a mí me hicieron bullying en el colegio". De hecho, ha asegurado que por eso ha tenido "pesadillas durante muchísimos años": "A veces todavía como que me pegan y no sé quién es, y me levanto diciendo quién es".

Ha recordado un episodio en el que le pegaron un grupo de niños: "Me generó un bloqueo ante la violencia, desarrollé como un miedo". "Sin embargo, cuando veía la violencia desde fuera, explotaba porque me veía en eso", ha añadido. Miguel Ángel ha dejado a Pablo Motos sorprendido por la que reacción que tuvo cuando vio que pegaban a un perro: "Es que yo soy ese perro".