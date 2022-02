Trancas y Barrancas han propuesto un divertido juego a Leo Harlem en su visita a 'El Hormiguero 3.0': el humorista se ha enfrentado a 'El abuelómetro'.

Antes de empezar la sección, Pablo Motos le ha preguntado cuánto de abuelo es, a lo que Harlem ha respondido dando una primicia: "Me he lanzado al mundo digital, me he creado una página oficial en Facebook y un canal en YouTube".

Una vez adentrado en el juego, las hormigas le han preguntado si es de esas personas que comenta lo que va haciendo como "ya estamos en casa" o "pues ya hemos cenado".

Al humorista, nada más escuchar la pregunta, le ha dado una ataque de risa que ha alertado a Motos: "Le está dando un Évole".

