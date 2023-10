Disfruta de la entrevista completa a Miguel Ángel Silvestre y Macarena García en El Hormiguero

El Hormiguero ha extendido la alfombra roja para recibir a dos de los grandes actores en el panorama español e internacional. En realidad, ha hecho incluso más por Miguel Ángel Silvestre, que se ha convertido en nuevo miembro del club Platino y ha entrado en el plató en un flamante descapotable. Le ha acompañado Macarena Gómez en esta visita y dos han presentado su último proyecto, la nueva temporada de la serie 30 Monedas.

Los dos invitados se han abierto durante la entrevista para contar detalles tan personales como el superpoder que les gustaría tener. Miguel Ángel ha sorprendido al asegurar que le gustaría "ser invisible" para "ser voyeur". Sin embargo, cuando más se ha abierto el actor ha sido al recordar el acto "impulsivo" que tuvo para ayudar a impedir un robo en una tienda de Madrid.

Esta historia le ha dado pie al invitado a hacer una confesión: "Cuando era pequeño, a mí me hicieron bullying en el colegio". De hecho, ha asegurado que por eso ha tenido "pesadillas durante muchísimos años": "A veces todavía como que me pegan y no sé quién es, y me levanto diciendo quién es". Además, ha recordado un episodio en el que le pegaron un grupo de niños: "Me generó un bloqueo ante la violencia, desarrollé como un miedo". "Sin embargo, cuando veía la violencia desde fuera, explotaba porque me veía en eso", ha añadido.

La entrevista también ha dejado momentos más distendidos como conocer la nueva mascota de Macarena. Se trata de una lora a la que ha llamado Agapita. ¡La despierta "a las 4 de la mañana"! Es tan bebé que aún tiene que darle el biberón. ¡No te pierdas ni un detalle de la entrevista al completo en el vídeo!

El regreso de Pilar Rubio a El Hormiguero

Tras la entrevista, Pilar Rubio ha presentado su nueva sección por todo lo alto con un increíble baile que parece traído de otro planeta. Desde ahora, tratará de sorprender a todos con sus increíbles shows.

Para comenzar pisando fuerte, ha decidido hacer un increíble baile desafiando todas las leyes de la física. ¡Qué performance tan llamativa!