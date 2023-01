Disfruta de la entrevista completa a Ángela Molina y Eduardo Casanova en 'El Hormiguero'

Ángela Molina y Eduardo Casanova han presentado en 'El Hormiguero' su nueva película: 'La Piedad', que se estrena en cines este 13 de enero. Se trata de un filme de terror nada convencional que habla de la relación más tóxica posible entre una madre y un hijo, estableciendo un paralelismo entre una dictadura y su pueblo.

Eduardo dirige este proyecto, en el que ha trabajado durante seis años. Aunque ha intentado evitar hacer cualquier spoiler, Pablo Motos le ha preguntado por algunas de las escenas más impactantes. "Yo lloraba, no lo he pasado peor en mi vida", ha asegurado el invitado cuando ha visto imágenes del making of. Se refería a un parto, y ahí tuvo mucho que ver una persona inesperada: "La prótesis es el cuerpo de mi propia madre".

Si algo ha quedado claro durante la entrevista es la admiración de Eduardo por Ángela. "Eres una persona muy necesaria", le ha dicho, rindiéndose a ella: "Eres hipnótica, esta película está bien porque estas tú".

Los elogios han sido mutuos porque la actriz ha afirmado: "Es una película muy hermosa, muy difícil de ver, pero necesaria". ¡No te pierdas la entrevista al completo en el vídeo!