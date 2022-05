Dulceida confiesa en 'El Hormiguero 3.0' su amenaza más 'hater': "Si me ven con una bandera LGBT me queman viva"

Dulceida, María Pombo y Laura Escanes han visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para hablarnos de su trabajo en redes sociales. Las tres creadoras de contenido han hablado también de la parte más amarga de su profesión: los haters y las críticas que reciben.

Laura Escanes recibe multitud de críticas porque su pareja es Risto Mejide y tienen edades muy distintas: "Creo que eso me va a perseguir toda la vida", asegura. Laura intenta normalizarlo todo lo que puede: "No puedo dejar que ellos dirijan mi vida", confiesa.

"Tengo un acoso diario, me insultan todo el rato y algunas crean un acoso que son a las que he demandado"

Dulceida ha reconocido en 'El Hormiguero 3.0' que desde hace mucho tiempo está con demandas: "Tengo un acoso diario, sobretodo desde que empecé con mi pareja y desde que rompimos", asegura. Y no solo a ella si no también a su familia. La influencer confiesa que recibe insultos y amenazas a diario pero una de las más fuertes es cuando la han dicho que "si me ven con una bandera LGTB me queman viva", asegura.

Sin embargo, las tres aseguran que por la calle nunca las dicen nada malo: "Nos dicen mucho lo que le caíamos y que luego nos han conocido y ya no les caemos tan mal", asegura Aida.