El día que Marta Hazas conoció a Joaquín Sabina, su ídolo: “No me he sentido tan ridícula en mi vida”

Marta Hazas y Javier Veiga acudieron juntos en uno de los primeros programas de la temporada. Los actores estrenaban película y lo celebraron de la mejor manera con una noche inolvidable en El Hormiguero.

En esta ocasión, el presentador quiso sacar a la luz las vergüenzas de la excolaboradora. Marta, tal y como confesó, es una gran fan de Joaquín Sabina, pero ocurrió algo con él que jamás habría imaginado.

Según dijo, pasó años imaginando cómo sería encontrarse con él. Tanto, que incluso llegó a recrear la hipotética escena en su mente para no hacer el ridículo; sin embargo, cuando esto sucedió, pasó algo de lo más surrealista: “Fue de las veces que más ridícula me he sentido en mi vida", aseguró entre risas.

Tal y como contó, su cabeza iba demasiado rápida intentando aparentar normalidad delante de su ídolo, pero ni siquiera le salían las palabras. ¡No te pierdas este momentazo!

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 21 de septiembre de 2023 que se ha vuelto a emitir este martes.