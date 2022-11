La confesión de Joaquín Sabina sobre Jimena, la mujer que logró organizar su caos: "Me salvó la vida"

Joaquín Sabina ha visitado 'El Hormiguero' para presentar el documental sobre su vida musical, titulado 'Sintiéndolo mucho'. Ha estado en el plató acompañado por Fernando León de Aranoa, director de este trabajo desarrollado a lo largo de los últimos 15 años, y por Leiva, que se encarga de poner la música.

El documental ha ocupado gran parte de la entrevista pero Pablo Motos también le ha preguntado por Jimena, la mujer que ha conseguido organizar su "caos". "Nos hemos casado en plena pandemia después de vivir juntos entre 25 y 30 años", ha comentado.

El presentador ha recordado que estuvo una noche en casa del cantautor "hasta que se hizo de día": "Y allí siempre había mucha gente", ha apostillado. Sabina ha añadido otro dato curioso: "Tenían llave incluso".

"Yo creo que Jimena me salvó la vida, en serio", ha asegurado el cantante, que ha explicado que ahora lleva una vida "muchísimo menos desbarrada". Ha puesto como ejemplo lo que le gustaba escribir canciones en los bares llenos de gente, una costumbre que abandonó. "Ahora soy un pequeño burgués civilizado con una vida doméstica absoluta que no me ha inspirado ni un verso de canción", ha bromeado.