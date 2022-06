Disfruta de la entrevista completa a Antonio Pagudo y María Hervás en 'El Hormiguero 3.0'

Antonio Pagudo y María Hervás se han divertido a lo grande en 'El Hormiguero 3.0'. Además de presentar 'Por los pelos, una historia de autoestima', una comedia que estará en nuestros cines el próximo 12 de agosto, también han confesado detalles muy curiosos sobre su vida personal.

Por ejemplo, María ha hecho una inesperada confesión: "La mitad de los días me levanto y no me apetece ser actriz". Eso sí, después ha matizado lo que le gusta y lo que no de su profesión. La actriz también ha sorprendido al hablar en turco a Pablo Motos y al confesar que habla con sus dos abuelas muertas.

Por su parte, Antonio Pagudo ha explicado el pacto que tiene con su mujer en el caso de que uno de los dos tenga una aventura. Incluso ha ido más allá al contar el secreto del éxito de su relación.

