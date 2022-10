Disfruta de la entrevista completa a Álvaro Soler en 'El Hormiguero'

Álvaro Soler ha comenzado la semana en ‘El Hormiguero’ para hablar de su gira por España llamada "En Tú Piel" y su disco recopilatorio "The Best of 2015-2022", cuya edición en vinilo estará disponible desde el 21 de octubre.

El artista internacional de éxito ha hablado sobre el particular vehículo que le sigue en todas sus giras y que ha dejado sorprendido a Pablo Motos: se trata de un autobús peculiar y que el propio Álvaro ha confesado que lo usa también como dormitorio, ya que lo prefiere antes que descansar en un hotel.

Durante la entrevista, hemos podido ver un vídeo donde el artista hace un tour mostrando por dentro cómo es este autobús al que tiene tanto cariño y donde se recoge todo su equipo musical ya que dispone de gran cantidad de camas.

Pablo Motos también ha desvelado algo sobre Álvaro que "le ha dejado loco". El artista se define como ‘flexitariano’, una práctica similar al vegetarianismo, pero con la diferencia de que no existe una privación total del consumo cárnico, sino que se lleva a cabo la "comida consciente".

Después de la entrevista al artista invitado, Marron ha vuelto a aparecer en plató para hacer de las suyas en la sección de Ciencia… ¡esta vez con un preservativo! El experimento de Marron ha puesto a prueba la resistencia y eficacia de este método anticonceptivo, llevándolo al límite: “Sirve para que confiemos un poco más en él”, aseguraba el colaborador.