La atrevida confusión de José, de Estopa, con una de las letras de su hermano David: “Qué so zorra”

Esta noche, Estopa ha llegado a ‘El Hormiguero 3.0’ para ponernos al día de sus últimos proyectos musicales. David y José han detallado cómo ha surgido su reciente colaboración con el grupo de rock & roll Fito y los Fitipaldis, además de la reanudación de su gira ‘Fuego’.

La última vez que los hermanos Muñoz intervinieron en el programa lo hacían por videollamada, en pleno confinamiento.

José, el pequeño de los hermanos Muñoz, ha confesado los problemas que tenía para entender las composiciones de David cuando eran pequeños. Confusiones como “qué zozobra” a “qué so zorra”, o “el pan ya no alimenta” con “España ya no alimenta”, han llenado el plató de carcajadas.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!