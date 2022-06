Así de mal lo pasó Pablo Chiapella por culpa de la COVID: "No podía acabar las frases"

Pablo Chiapella, uno de los actores más queridos de nuestro país, ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para hablar de nuevo proyecto, una película que se estrena el próximo 24 de junio y que promete sacarte una sonrisa.

El actor ha contado en el programa que pasó el Coronavirus hace tan solo unas semanas y lo mal que lo pasó ya que tuvo todos los síntomas de la enfermedad: "Tuve una semana terrible. Primero me dio una fiebre salvaje, después me dejó en la cama molido completamente y perdí el gusto y el olfato", ha explicado en el programa.

Chiapella asegura que lo peor fue que no podía acabar las frases: "Me di cuenta mandando un audio a mi suegra", señala. "Se pensaba que lo estaba haciendo aposta, así que me dijo que midiera la saturación en la sangre que yo no sabía ni que teníamos", cuenta entre risas recordando su mala semana.

"Tenía 94, 95... estaba en el límite del bien y del mal. Después me salió urticaria en la espalda.. así que fatal", ha señalado. Tras despertar las risas entre el público de programa, Chiapella ha contado que ahora está cuidando su físico.

Por si también te interesa...

Pablo Chiapella revela por qué no deja a su hija verle como Amador: "No quiero que vea a su padre en tanga todavía"