Dani Martín defiende 'Zapatillas': "Si la hubiera hecho un grupo en inglés..."

Dani Martín ha presentado en 'El Hormiguero 3.0' su nuevo disco: ‘No, No vuelve’, un homenaje especial a ‘El Canto del Loco’. Pablo Motos le ha preguntado si se arrepiente de alguna canción de su carrera en la banda como 'Zapatillas'. "Me encanta", ha asegurado el artista, a pesar de que cree que "no es 'Peter pan' ni es 'Cero', pero marcó un momento muy guay en la adolescencia de mucha gente".

"Si la hubiera hecho un grupo en inglés, a lo mejor hubiéramos tenido menos prejuicios. Pero como la hicimos nosotros y aquí a veces la credibilidad de un grupo a en detrimento del éxito que tenga, nos dieron por todos los lados", ha opinado de forma rotunda. Y ha recordado que se vendieron casi un millón de discos de ese trabajo.

Dani Martín ha confesado que es una de las canciones que más le cuesta cantar en directo porque suele llegar al final del concierto "y es una asfixia absoluta". "Hacer 'power pop' con 44 años va poniéndose difícil", ha bromeado.

