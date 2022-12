La anécdota de Vanesa Martín en una fiesta de influencers: su lapsus en un evento de Dulceida

Vanesa Martín ha visitado 'El Hormiguero' con buena música en sus manos, la de su nuevo trabajo titulado 'Placeres y pecados'. Más allá de charlar con Pablo Motos sobre este disco, la artista también ha contado la anécdota que le ocurrió en una fiesta con influencers.

"Me fue bien pero porque soy discreta", ha reconocido sobre la experiencia, la segunda de este tipo a la que acudía, por el documental de Dulceida. "No me sabía los nombres de mucha gente, igual que entiendo que ellos no se sepan el mío", ha comentado.

Sin embargo, ha explicado que se había estudiado bien el mundo de los influencers y, por eso, empezó a charlar con naturalidad con una de las asistentes. Lo que no se esperaba es descubrir de quién se trataba realmente. ¡Descúbrelo en el vídeo!