Ana Peleteiro cuenta en 'El Hormiguero 3.0' cómo se enteró de que estaba embarazada: "Al principio di negativo, pero tenía una intuición"

Esta noche en 'El Hormiguero 3.0'' nos visita una de las deportistas más importantes de nuestro país: Ana Peleteiro. La medallista logró el bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de 2020, en el programa nos ha contado su último proyecto.

Ana Peleteiro ha confesado en el programa cómo se enteró de que estaba embarazada y su reacción al enterarse: "Lo intuía porque todo el mundo sabe hacer hijos, no fue sorpresa", cuenta entre risas. La medallista asegura que no esperaba quedarse embarazada tan pronto: "Encima en redes sociales solo me salían embarazadas o gente infértil", explica diciendo que se volvió un poco hipocondriaca.

"La intuición nunca me falla"

Al principio Ana dio negativo pero no se enfadó: "Me organicé de otra otra manera, pero no me importó", asegura. Pero ella tenía una intuición: No podía ser que me fallará mi intuición. Un día me mareé un poquito y tenía un retraso", comenta. Volví a repetirme el test y salió una mini raya: "Yo sabía que esto era como lo del COVID, si te sale una raya es por algo", confiesa entre risas.

