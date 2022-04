El amargo Grammy de Laura Pausini: "Sentía un hueco negro dentro de mí"

Laura Pausini ha vuelto al plató de ‘El Hormiguero 3.0’ y con un proyecto sorprendente: ‘Laura Pausini: un placer conocerte’. Se trata de una película que trata un mundo hipotético: la artista plantea qué habría sucedido en su vida si no hubiera ganado el Festival de San Remo en 1993.

Repasando su carrera, la cantante italiana ha contado cómo fue el día en el que ganó un Grammy. Ha recordado que sus padres estaban en Italia y entonces no tenía novio. "Me encontré en la cama del hotel con el Grammy pero sentía un hueco negro dentro de mí, que me había equivocado", ha confesado.

Laura Pausini ha afirmado que había dado poca importancia "a la familia y a la realización de algo más íntimo".