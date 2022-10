Álvaro Soler, sobre su experiencia como jurado en ‘La Voz Kids’ de Alemania: “No entienden muy bien las bromas”

La semana en ‘El Hormiguero’ ha comenzado con la visita de Álvaro Soler para presentar su gira por España, llamada "En Tú Piel" y su disco recopilatorio "The Best of 2015-2022", cuya edición en vinilo estará disponible desde el 21 de octubre.

No te puedes meter con la gente

El artista internacional ha hablado sobre su experiencia como parte del jurado en ‘La Voz Kids’ en Alemania. Por su parte, Pablo Motos le ha preguntado cómo está viviendo esta etapa que compagina además con su trayectoria profesional musical, a lo que Soler ha respondido que en el programa “no entienden muy bien las bromas”. El presentador se ha quedado alucinado ante esta confesión y ha querido saber más acerca de este tema: “No te puedes meter con la gente”, ha concluido.