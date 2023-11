Alfonso Guerra revela cuál sería su postura en el PSOE actual: "Me hubiera ido a mi casa"

Alfonso Guerra ha debutado en El Hormiguero en pleno terremoto político. El que fuera vicepresidente del Gobierno ha visitado a Pablo Motos para mojarse sobre la reciente investidura de Pedro Sánchez y más temas de actualidad.

Algo que está en boca de todos desde la reelección del líder socialista es el tema de la amnistía. Por ello, el presentador ha dado un paso a un crítico vídeo donde se ha podido ver el cambio de opinión del partido con respecto al "olvido" de los delitos cometidos por los implicados en el 'procés'.

"Esto es ciencia ficción", ha dicho el antiguo vicesecretario del PSOE sobre lo que ha visto de los actuales dirigentes. Tanto es así, que cuando Pablo Motos le ha preguntado el motivo de estas contradicciones en las filas del que fue su partido, él ha dicho que se debe simple y llanamente a que necesitaban esos siete votos: "No tiene explicación ninguna, si hubiese sido diputado me hubiera ido a mi casa", ha concluido.

Su opinión sobre Podemos

"El 'podemismo' no tiene nada que ver con el socialismo"

Además, el ex vicepresidente ha afirmado que cree haber abandonado a tiempo el partido debido a que se veía venir la 'podemización' que iba a sufrir. Desde 2015 no forma parte de las filas socialistas. De hecho, ha dicho que "los militantes no son conscientes" de este proceso.

"El 'podemismo' no tiene nada que ver con el socialismo", ha concluido su crítica al nuevo rumbo que ha decidido tomar el PSOE en estos últimos tiempos. ¡Así lo ha contado!