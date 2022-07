Alejandro Sanz confiesa su manía convertida en ritual en sus conciertos: "De repente sentí que me daba suerte"

Alejandro Sanz visitó 'El Hormiguero 3.0' para presentar su disco titulado 'Sanz'. Con este álbum, pretende celebrar sus treinta años de carrera, de forma nostálgica, con una decena de nuevas canciones; entre las cuales destaca una de base de guitarra que compuso el gran Paco de Lucía y que llegó a manos del artista para lanzarla como 'La Rosa'.

"Todo el tiempo que estuve grabando la canción pensaba en si le gustará o no", aseguró durante la entrevista. Se trata de una canción que hizo con todo el respeto y desde la total admiración: "Es un pedacito de él en una canción".

Por otra parte, el artista explicó el motivo por el que tarda mucho en volver a escuchar sus discos una vez están ya listos para publicarse: "Prefiero quedarme con el recuerdo de la canción". "Los músicos intentamos no estropear lo que soñamos cuando tenemos la canción en nuestra cabeza", ha señalado.

La extraña manía de Alejandro Sanz

Pablo Motos aprovechó la ocasión para preguntarle por una extraña manía que tiene antes de los conciertos: "Me han dicho que te pones esparadrapos blancos en las muñecas". El artista confesó que incluso lo ha convertido en un "ritual" y explicó su origen: "Yo tocaba un cajón y me hacía daño. Me puse los esparadrapos y ahora no puedo salir sin ellos", ha revelado. Además, hay algo de superstición: "De repente sentí que me daba suerte".

Se emociona al recordar a su madre

Alejandro Sanz habló de su canción 'Bio', una letra que habla de su vida y la cuál calificó como "especial": "Mi madre luchaba, cuántas veces la vi llorar porque la perdía la batalla". El artista ha explicado que "todos hemos visto a nuestros padres preocupados, pensando en la batalla que estaban perdiendo".

La rutina de entrenamiento de Alejandro Sanz

El artista desató las risas desvelando qué rutina sigue para mantener su físico y cómo son sus entrenamientos diarios en el gimnasio que, asegura, duran dos horas. “¿Es verdad que entrenas escuchando Arguiñano?”, ha querido confirmar el presentador de ‘El Hormiguero 3.0’.

Momentazo: firma en la tripa de una embarazada durante la publicidad

Uno de los momentos más destacados ocurrió al margen de la propia entrevista. Alejandro Sanz aprovechó el momento de corte a publicidad para firmar a los fans que se encontraban entre el público. Así, dejando un mensaje en la tripa de una mujer embarazada.

Alejandro Sanz se la juega con el reto de Trancas y Barrancas

El cantante aceptaó el reto de Trancas y Barrancas: adivinar si las parejas que entran en plató se conocen o si, de lo contario, han tenido una relación y son exparejas.

"El kit de supervivencia para el gran apagón"

El Monaguillo sorprendió a Alejandro Sanz con lo mejor de Japón. "Es el kit de supervivencia para el gran apagón", confesó el colaborador. El cantante se quedó maravillado con este invención tal surrealista como útil.