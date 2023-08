La advertencia de Karra Elejalde sobre la autocensura en el cine: “Nos estamos perdiendo”

Los talentos de Karra Elejalde no se limitan a la interpretación, sino que también exploran el mundo del guion. Pablo Motos le ha querido preguntar por su faceta como guionista y su opinión sobre la actualidad del cine.

"Ahora no nos dejarían hacer 'Airbag'", ha reconocido Karra, que ha revelado que posteriormente han intentado "otros guiones no tan heavys y no han prosperado". "Estamos viviendo un momento en el que ya no existe la censura, ahora ya somos nosotros quienes desde el guion nos autocensuramos para que el proyecto funcione", ha explicado.

El invitado ha afirmado que incluso "es mejor hacerlo antes": "Porque, una vez que lo has hecho, amputarlo duele más y probablemente te pidan que lo amputes", ha comentado. En su opinión, "no puedes crear con el reno de mano echado", a lo que Pablo Motos ha apostillado: "Nos estamos perdiendo risas".

"Yo creo que nos estamos perdiendo: en nuestros móviles, en nuestras esferificaciones...", ha ironizado el invitado, que ha criticado el poder de los móviles, de Internet y de las redes sociales. Además, ha apuntado al "algoritmo" de Internet que hace que siempre dé la razón al usuario, lo que incluso ha comprobado de forma experimental en su familia. En su opinión, las personas están perdiendo "consustancialidad con la naturaleza".

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 13 de septiembre de 2022 que Antena 3 ha vuelto a emitir este jueves.