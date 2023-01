Santiago Segura justifica su dos a Jorge Blanco: “Tenía que verse sartén, no salchicha”

Santiago Segura le ha valorado con un dos a Jorge Blanco tras su desafío al desnudo junto a Jorge Brazález. El miembro del jurado ha querido dar sus explicaciones sobre su baja nota tras el reto.

Segura afirma que su dos se debe a una cuestión de posicionamiento, “la idea es que se vea sartén y no salchicha” confesaba el miembro del jurado refiriéndose a la parte del cuerpo de Jorge Blanco que más ha visto durante el número cómico.

“Yo es que me he pasado el número entero horrorizado” afirmaba Santiago Segura, un comentario respaldado por su compañera del jurado Pilar Rubio, “yo estoy en medio y alguna que otra vez lo he visto” aseguraba la reina de los desafíos sobre el desnudo de Jorge Blanco.