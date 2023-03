¡Pura energía! La versión del Gangnam Style de Jorge Lorenzo sobre cintas de correr

Jorge Lorenzo llega asustado a los entrenamientos de la prueba a la que se enfrenta en la semifinal de ‘El Desafío’. “¿Es el hermano de Jean- Claude Van Damme?” pregunta el concursante a su entrenadora al ver el número que está haciendo un bailarín.

El piloto de MotoGP asegura que uno de sus bailes favoritos es el reguetón y sobre su desafío de bailar sobre las cintas solo tiene una premisa, “hay que practicar, practicar y practicar”.

“Lo más difícil es todo” afirma el concursante de ‘El Desafío’ cuando descubre su coreografía sobre la cinta en la que una mala pisada puede hacer que termine en el suelo. “Ya me he caído muchas veces y no quiero caerme más” le dice Jorge Lorenzo a su entrenadora.

La complicación respecto a la prueba que ya hizo en la anterior temporada Lorena Castell reside en un aumento de velocidad en la cinta y en ir más tiempo a la contra durante la coreografía.

Jorge Lorenzo afirma que va a sacar su mejor versión en esta semifinal de ‘El Desafío’. ¿Será capaz de sorprender a todos con su coreografía en las cintas de correr?