Jesulín de Ubrique, competitivo en 'El Desafío': "El compadreo para mí no ha existido"

Roberto Leal y todos los concursantes de la segunda temporada de 'El Desafío' han participado en la rueda de prensa en la que se han desvelado las novedades con las que van a sorprender a los espectadores. Uno de los puntos que ha destacado el presentador es el de la rivalidad.

Jesulín de Ubrique ha asegurado que fue un deseo cumplir participar en este programa. "Era un reto importante y venía motivado", ha asegurado.

"Lo he disfrutado, he sufrido, me he reído, he llorado... Pero he intentado siempre ser muy competitivo e intentar ganar", ha señalado, añadiendo: "El compadreo para mí no ha existido".

Incluso ha revelado que tiene una espina clavada con una prueba que cree que hizo bien pero no tuvo el reconocimiento del jurado, en concreto con Santiago Segura. "Estoy disgustado", ha confesado, con un poco de reproche.