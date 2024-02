Mónica Cruz, tras ganar el quinto programa: “Gracias a El Desafío estoy haciendo cosas que no me plantearía”

Mónica Cruz ha sacado sus mejores dotes artísticas en El Desafío con una coreografía 4D que ha homenajeado el clásico Cantando bajo la lluvia.

Un reto que le ha llevado a la victoria en el quinto programa de El Desafío. “Todavía no me lo creo, no me lo esperaba, pensé que iban a decir que cómo era bailarina”, ha dicho la concursante.

Mónica Cruz ha confesado que siempre trabaja mucho y que esta victoria la ha ayudado a superar un poco el bloqueo que vivió en El Puente.

“Gracias a El Desafío estoy haciendo cosas que nunca me plantearía hacer”, ha afirmado la bailarina.